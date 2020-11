Cristina Marino, chi è la giovane e bella moglie di Luca Argentero (Di giovedì 19 novembre 2020) Cristina Marino, classe 1991 è nata e cresciuta a Milano da papà siciliano e mamma pugliese. Ha cominciato sin da bambina a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come testimonial per alcune campagne pubblicitarie, e ben presto ha intrapreso la carriera di modella e indossatrice. Nel 2009 il debutto come attrice con un ruolo da protagonista nel film Amore 14 di Federico Moccia, dove ha dimostrato di essere anche una brava interprete. In seguito la si è vista in Casa & Bottega (2013) e in Vacanze ai Caraibi (2015). E’ proprio sul set di quest’ultimo film che ha incontrato Luca Argentero, poco prima della rottura tra l’attore e la moglie Myriam Catania. Secondo i tabloid l’amore tra Cristina e Luca (di dieci anni più grande) sarebbe sbocciato tra una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 novembre 2020), classe 1991 è nata e cresciuta a Milano da papà siciliano e mamma pugliese. Ha cominciato sin da bambina a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come testimonial per alcune campagne pubblicitarie, e ben presto ha intrapreso la carriera di modella e indossatrice. Nel 2009 il debutto come attrice con un ruolo da protagonista nel film Amore 14 di Federico Moccia, dove ha dimostrato di essere anche una brava interprete. In seguito la si è vista in Casa & Bottega (2013) e in Vacanze ai Caraibi (2015). E’ proprio sul set di quest’ultimo film che ha incontrato, poco prima della rottura tra l’attore e laMyriam Catania. Secondo i tabloid l’amore tra(di dieci anni più grande) sarebbe sbocciato tra una ...

