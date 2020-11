Crisanti e il vaccino a gennaio: "Io il primo non lo farei..." (Di giovedì 19 novembre 2020) Francesca Galici La voce fuori dal coro di andrea Crisanti solleva dubbi sulla corsa ai vaccini per gennaio ed espone la sua perplessità su una produzione così rapida Il vaccino è la speranza per uscire dalla morsa della pandemia e le aziende farmaceutiche sembrano essere già a buon punto della preparazione, mentre in Cina pare che sia già in corso la somministrazione. Al netto delle prime e ottimistiche comunicazioni propagandistiche di Giuseppe Conte, che annunciava le prime dosi già a dicembre, ora le previsioni indicano gennaio come dat più vicina, presunta e plausibile, per un primo giro di somministrazione. Agli entusiasmi per questa che sembra essere la tanto attesa luce in fondo al tunnel si contrappone l'opinione di Andrea Crisanti, che andando controcorrente ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 19 novembre 2020) Francesca Galici La voce fuori dal coro di andreasolleva dubbi sulla corsa ai vaccini pered espone la sua perplessità su una produzione così rapida Ilè la speranza per uscire dalla morsa della pandemia e le aziende farmaceutiche sembrano essere già a buon punto della preparazione, mentre in Cina pare che sia già in corso la somministrazione. Al netto delle prime e ottimistiche comunicazioni propagandistiche di Giuseppe Conte, che annunciava le prime dosi già a dicembre, ora le previsioni indicanocome dat più vicina, presunta e plausibile, per ungiro di somministrazione. Agli entusiasmi per questa che sembra essere la tanto attesa luce in fondo al tunnel si contrappone l'opinione di Andrea, che andando controcorrente ...

La7tv : #piazzapulita Vaccino Pfizer, Andrea #Crisanti: 'Il direttore generale della Pfizer si è venduto 5 milioni di azion… - venezolano69 : @RobertoBurioni @ScaltritiLab @AndreaVicere @GiacomoGorini Professore leggete questo che dice ma come la vogliamo… - ceredamarco : RT @micheledalai: I titoli spesso traggono in inganno, ma l’impressione è che ad alcuni protagonisti di questa stagione terribile l’oblio s… - Unoconla_barba : 'Il primo #vaccino? Non lo farei se arriva a gennaio', #Crisanti controcorrente - blogsicilia : 'Il primo vaccino? Non lo farei se arriva a gennaio', Crisanti controcorrente - -