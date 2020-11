Cremona-Dinamo Sassari rinviata per Covid. Gli aggiornamenti (Di giovedì 19 novembre 2020) Cremona-Dinamo Sassari rinviata per Covid. Il match valevole per la prossima giornata di regular season, la nona, del campionato italiano di basket non si disputerà. Stessa sorte anche per quella in programma sabato tra Allianz Pallacanestro Trieste e De Longhi Treviso Basket. A prendere la decisione ufficiale è il presidente della Legabasket Serie A, Umberto L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 19 novembre 2020)per. Il match valevole per la prossima giornata di regular season, la nona, del campionato italiano di basket non si disputerà. Stessa sorte anche per quella in programma sabato tra Allianz Pallacanestro Trieste e De Longhi Treviso Basket. A prendere la decisione ufficiale è il presidente della Legabasket Serie A, Umberto L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News

kiara86769608 : RT @SardiniaPost: Non si giocherà, la partita tra la Dinamo Sassari e la Vanoli Basket Cremona, in programma domenica prossima. https://t.c… - FulviaFrongia : RT @dinamo_sassari: ?? RINVIATA @VanoliCremona-Dinamo Banco di Sardegna ?? - SardiniaPost : Non si giocherà, la partita tra la Dinamo Sassari e la Vanoli Basket Cremona, in programma domenica prossima. - CentotrentunoC : #DINAMOSASSARI ?? I numerosi casi di Covid-19 registrati tra le fila dei lombardi hanno indotto la Legabasket a spo… - Urginea : RT @dinamo_sassari: ?? RINVIATA @VanoliCremona-Dinamo Banco di Sardegna ?? -