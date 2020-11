Covid, Spadafora: 'Non ci sono le condizioni perché gli sport possano riprendere a dicembre' (Di giovedì 19 novembre 2020) Lo sport non ripartirà a dicembre. Ad anticipare quello che succederà con il prossimo Dpcm del 3 dicembre è il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora . Ospite a Porta Porta ... Leggi su leggo (Di giovedì 19 novembre 2020) Lonon ripartirà a. Ad anticipare quello che succederà con il prossimo Dpcm del 3è il ministro per le politiche giovanili e lo, Vincenzo. Ospite a Porta Porta ...

Agenzia_Ansa : #DeLuca attacca il #governo: 'Devono andare a casa' e punta il dito contro Luigi #DiMaio 'Non è possibile collabora… - pisto_gol : Il @Corriere scrive oggi-pag.46-che il ministro dello sport Spadafora avrebbe detto al presidente FIGC Gravina che,… - ilpapa17 : Si può affermare che i TAMPONI per il #Covid19 sono una : Cagata galattica !!! #Covid_19 #coronavirus #Spadafora #CONTEDIMETTITI - Eurosport_IT : Le palestre non riaprono nemmeno a dicembre e secondo #Spadafora anche la Serie A ha bisogno di una rivoluzione...… - leggoit : Covid, Spadafora: «Non ci sono le condizioni perché gli sport possano riprendere a dicembre» -