Covid, Russo (Asl): "Non ce l'ho con nessun sindaco, chiedo solo collaborazione e di evitare strumentalizzazioni" (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – "Invito i sindaci alla collaborazione, ovvero al rispetto del messaggio lanciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Io non ce l'ho contro nessun primo cittadino, ma ripeto, credo sia il momento di unire le forze e non di strumentalizzare o di fare azioni di sciacallaggio in chiave politica". E' quanto afferma il direttore generale dell'Asl di Caserta Ferdinando Russo, che chiarisce pensiero espresso in mattinata, quando aveva parlato di "sciacallaggio" in relazione alle continue critiche provenienti dai sindaci del Casertano, in particolari dagli amministratori dei comuni del comprensorio agro-aversano. "La collaborazione tra Asl e sindaci è fondamentale per fronteggiare la pandemia" dice Russo. "L'Asl sta cercando di dare il ...

