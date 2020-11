Covid, quando riaprono le palestre? L’annuncio del governo parla chiaro (Di giovedì 19 novembre 2020) Nessuna novità positiva è in arrivo per le palestre con il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto recentemente per parlare del nuovo dpcm che, nelle speranza dei titolari di palestre e centri sportivi, avrebbe dovuto parlare di aperture, anche parziali e con i dovuti accorgimenti. L’ultimo Dpcm, infatti, aveva introdotto dal 26 ottobre l’obbligo di chiusura non solo per bar e cinema, ma anche per le palestre, provocando moltissime proteste tra appassionati di fitnesse e non solo. Prima era necessario rispettare molte misure, come la misurazione della temperatura, ingressi contingentati, sanificazione degli ambienti e rigidissime norme sanitarie. Tutto questo non era bastato per evitare la chiusura ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Nessuna novità positiva è in arrivo per lecon il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto recentemente perre del nuovo dpcm che, nelle speranza dei titolari die centri sportivi, avrebbe dovutore di aperture, anche parziali e con i dovuti accorgimenti. L’ultimo Dpcm, infatti, aveva introdotto dal 26 ottobre l’obbligo di chiusura non solo per bar e cinema, ma anche per le, provocando moltissime proteste tra appassionati di fitnesse e non solo. Prima era necessario rispettare molte misure, come la misurazione della temperatura, ingressi contingentati, sanificazione degli ambienti e rigidissime norme sanitarie. Tutto questo non era bastato per evitare la chiusura ...

