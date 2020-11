Covid, primo saldo negativo dei ricoveri in Lombardia. Fontana: “Un nuovo piccolo segnale di miglioramento” (Di giovedì 19 novembre 2020) Per la prima volta dall’inizio della seconda ondata, oggi la Lombardia ha registrato un numero inferiore di ricoveri rispetto ai giorni scorsi. Lo ha annunciato il Presidente Attilio Fontana sulla sua pagina Facebook: “Oggi, per la prima volta dall’inizio della nuova ondata, il totale dei ricoveri in Lombardia ha segno negativo ( -32 ). Un td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 19 novembre 2020) Per la prima volta dall’inizio della seconda ondata, oggi laha registrato un numero inferiore dirispetto ai giorni scorsi. Lo ha annunciato il Presidente Attiliosulla sua pagina Facebook: “Oggi, per la prima volta dall’inizio della nuova ondata, il totale deiinha segno( -32 ). Un td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

agorarai : L’inviato @TomMiGiuntella ci racconta la storia di coloro che, con i sintomi da Covid o addirittura risultati posit… - nzingaretti : Complimenti ad @AeroportidiRoma, che ottiene per il terzo anno il Best Airport Award di @AciEurope, grazie a import… - repubblica : Cane positivo al Covid, è il primo caso in Italia: 'Contagiato dagli umani ma non è in grado di infettare' - Trmtv : Covid: dal 23 novembre tamponi ‘drive in’ davanti all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera - simofons : RT @PagellaPolitica: #Salvini ha mostrato sui social una mascherina con scritto “Covid-1984”. Non è il primo caso in cui un esponente dell… -