Covid, oltre tremila nuovi positivi: comunicati altri 32 decessi in Campania (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’Unità di Crisi regionale ha comunicato i dati registrati in Campania nelle ultime 24 ore. Sono oltre tremila i nuovi positivi, per l’esattezza 3.334 su 23.496 tamponi effettuati. Un sorriso lo regalano i 2.225 guariti, ma ad aumentare è anche il conto delle morti per Covid-19. Tra il 13 e il 18 novembre ci sono stati altri 32 decessi che portano il totale a 1.192. Questo il bollettino odierno: positivi del giorno: 3.334 di cui: Asintomatici: 3.127 Sintomatici: 207Tamponi del giorno: 23.496 Totale positivi: 125.276 Totale tamponi: 1.355.455 ?Deceduti: 32 (*) Totale deceduti: 1.192 Guariti: 2.255 Totale guariti: 27.898 ?* Deceduti tra il 13 e il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’Unità di Crisi regionale ha comunicato i dati registrati innelle ultime 24 ore. Sono, per l’esattezza 3.334 su 23.496 tamponi effettuati. Un sorriso lo regalano i 2.225 guariti, ma ad aumentare è anche il conto delle morti per-19. Tra il 13 e il 18 novembre ci sono stati32che portano il totale a 1.192. Questo il bollettino odierno:del giorno: 3.334 di cui: Asintomatici: 3.127 Sintomatici: 207Tamponi del giorno: 23.496 Totale: 125.276 Totale tamponi: 1.355.455 ?Deceduti: 32 (*) Totale deceduti: 1.192 Guariti: 2.255 Totale guariti: 27.898 ?* Deceduti tra il 13 e il ...

