Covid | Ocse | Germania top per tamponi Bene Finlandia | Norvegia ed Estonia

"La più grave pandemia degli ultimi cento anni". L'Ocse definisce così il Coronavirus, che ha colpito drammaticamente la salute e il Benessere dei cittadini del mondo e a questo si aggiungono i ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ocse Ocse: Europa prepari meglio uscita da misure anti-Covid, strategie efficaci per riaprire le economie Rai News Ospedali. In Italia poco più di 3 letti ogni mille abitanti (media Ocse è di 4,9)

19 NOV - Germania, Bulgaria e Austria erano i Paesi Ue con il numero più alto di letti ospedalieri per acuti pro capite prima della pandemia COVID-19, con più di sette letti ogni 1000 abitanti nel 201 ...

Fnopi: "In Italia ancora troppi pochi infermieri"

19 NOV - Gli infermieri sono aumentati nell’OCSE, ma non in Italia, dove sono sempre 5,7 per 1000 abitanti contro una media dei Paesi dell’Organizzazione di 8,2, con tutti gli Stati del Nord Europa al ...

