Covid Napoli, morto l'anziano che era nel video del cadavere nel bagno del Cardarelli (Di giovedì 19 novembre 2020) È morto anche il secondo uomo ripreso nel video delle polemiche, diffuso nei giorni scorsi, all'ospedale Cardarelli di Napoli, che ritraeva un paziente deceduto mentre era nel bagno del pronto soccorso. Lo si apprende da fonti dell'ospedale partenopeo. Nel video, girato e diffuso da uno dei pazienti, dopo l'uomo morto, veniva inquadrato un signore anziano sulla barella, con il cibo ancora impacchettato ai piedi della lettiga. L'uomo, 84 anni, morto oggi alle ore 17, era di Portici (Covid: GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 19 novembre 2020) Èanche il secondo uomo ripreso neldelle polemiche, diffuso nei giorni scorsi, all'ospedaledi, che ritraeva un paziente deceduto mentre era neldel pronto soccorso. Lo si apprende da fonti dell'ospedale partenopeo. Nel, girato e diffuso da uno dei pazienti, dopo l'uomo, veniva inquadrato un signoresulla barella, con il cibo ancora impacchettato ai piedi della lettiga. L'uomo, 84 anni,oggi alle ore 17, era di Portici (: GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

fattoquotidiano : “Forza Nuova ha inneggiato alla disobbedienza alle norme per contenere il Covid”: l’accusa della procura di Napoli… - Agenzia_Ansa : Napoli, esordio per #Biden nel presepe tra pastori con la mascherina Opera dell'artigiano Di Virgilio, 'elezione Us… - VittorioSgarbi : Corriere: “Napoli, paziente sospetto Covid morto nel bagno dell'ospedale Cardarelli. Di Maio: lo Stato agisca”. Inc… - NatasciaTurato : RT @PiazzapulitaLA7: #Napoli. Pazienti Covid e non Covid in letti vicini e senza alcuna divisione. Persone con l’ossigeno in piedi nel corr… - ImmaErrico : RT @sruotolo1: #secondaondata #Covid_19 A #Napoli nel quartiere della #Sanità è nata, qualche giorno fa, l’iniziativa del tampone sospeso… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli Covid: Napoli, esordio per Biden nel presepe tra i pastori in mascherina Agenzia ANSA Coronavirus in Italia, oggi 221 morti e quasi 22mila casi in più. I ricoverati sono oltre 15mila

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi martedì 27 ottobre del Ministero della Salute: come prevedibile, aumentano i test rispetto a ieri e aumentano i nuovi ...

Piazzapulita mostra l'inferno dei pronto soccorso a Napoli travolti dal Covid

Pierino di Silverio, responsabile Anaao, ha accusato contro la gestione del Covid in Campania: "Devono capire che stanno uccidendo la gente mentre fanno i loro giochi politici”.

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi martedì 27 ottobre del Ministero della Salute: come prevedibile, aumentano i test rispetto a ieri e aumentano i nuovi ...Pierino di Silverio, responsabile Anaao, ha accusato contro la gestione del Covid in Campania: "Devono capire che stanno uccidendo la gente mentre fanno i loro giochi politici”.