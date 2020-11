Covid: muore medico di base a Sassari (Di giovedì 19 novembre 2020) Sassari, 19 NOV - Ha lottato contro il Covid con la stessa forza con cui combatteva la malattia al fianco dei suoi pazienti, ma non ce l'ha fatta. Alessandro Fiori, medico di base e cardiologo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 19 novembre 2020), 19 NOV - Ha lottato contro ilcon la stessa forza con cui combatteva la malattia al fianco dei suoi pazienti, ma non ce l'ha fatta. Alessandro Fiori,die cardiologo ...

SASSARI. Il Covid si è portato via Alessandro Fiori, medico di famiglia e cardiologo di Sassari. Aveva 64 anni. Era ricoverato nel reparto di Neurologia dell'Aou di Sassari, che nella rivoluzione dell ...

