Covid | monitoraggio di «oggicomestai it» Bergamo | il 98 | 6% non ha sintomi Covid

(Di giovedì 19 novembre 2020) A partire da giovedì 19 novembre sull’applicazione.it non sarà solo possibile aggiornare il proprio stato di salute, ma anche monitorare quotidianamente lo stato di salute di tutti i bergamaschi grazie alla nuova interfaccia, con i dati di oltre 87mila profili monitorati a disposizione e consultabili.

L'Eco di Bergamo

Si tratta di uno strumento molto utile per il monitoraggio che le persone positive al coronavirus possono fare, direttamente in casa, di un parametro fondamentale, il livello di ossigenazione del ...Si punta anche a un attenuamento delle misure restrittive in quelle province dei territori della 'red zone' che hanno però dati epidemioologici migliori ...