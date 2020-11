Covid | misure di sostegno e mercato del lavoro | lo studio Bankitalia

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Un’interruzione simultanea sia della CIG-sia del blocco dei licenziamenti dovrebbe essere valutata con estrema cautela al fine di evitare possibili brusche cadute (i cosiddetti cliff effects)”. E’ quanto si legge nella nota “Alcune stime preliminari degli effetti delledisuldel”, curata dalla ricercatrice Eliana Viviano della Banca d’Italia. Nello, che si precisa “non riflette necessariamente l’opinione dell’Istituto centrale”, si legge: “si calcola che in condizioni normali, in assenza dello shock collegato al-19, nel 2020 in Italia si sarebbero avuti circa 500 mila licenziamenti per motivi economici, come nel 2019, quando vi avevano corrisposto circa 1,3 milioni di nuove assunzioni e trasformazioni. ...