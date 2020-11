Covid Liguria, 792 nuovi positivi in più. Nello Spezzino sono 124 (Di giovedì 19 novembre 2020) La Resiste il trend di crescita relativamente più 'attenuata' dei nuovi contagi Covid in Liguria . Oggi si segnalano 792 positivi in più in Liguria (mercoledì 18 novembre erano stati 775), a fronte ... Leggi su lanazione (Di giovedì 19 novembre 2020) La Resiste il trend di crescita relativamente più 'attenuata' deicontagiin. Oggi si segnalano 792in più in(mercoledì 18 novembre erano stati 775), a fronte ...

