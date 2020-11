Covid | l’allarme di Guido Bertolaso | “Ci sarà una terza ondata | ecco quando”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 novembre 2020) Qualche piccolo segnale positivo si sta avvertendo in questi giorni, ma l’emergenza coronavirus non sta per terminare. La speranza in Italia è che ci sia un rallentamento sempre più veloce dei casi di contagio, affinché possano essere trascorse festività natalizie più serene, anche se diverse rispetto agli anni passati. Il premier Giuseppe Conte ha infatti precisato che non cipossibilità di dare vita a grandi festeggiamenti, con baci, abbracci e organizzazioni di cenoni e veglioni. Nelle ultime ore il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo, ha dichiarato: “Il cenone classico, con 20 persone, quest’anno non si può fare, non ce lo possiamo permettere. Sicuramente il trendi è positivo e quindi una riduzione della tensione e la riapertura di alcuni spazi come i luoghi di ristoro tradizionalepossibile, probabilmente in ...