Covid, la mappa dei contagi nel salernitano: nuova mini ondata in costiera (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Diminuiscono rispetto a ieri i contagi al Covid – 19 in provincia di Salerno con 490 casi registrati, 110 meno del giorno precedente, secondo i dati pubblicati dalla Protezione Civile nella mappa odierna. Questa, invece, la mappa dei contagi che arriva dall’Unità di crisi regionale e che registra 535 casi. Agro nocerino, Valle dell’Irno e Piana del Sele ancora con molti casi, con una nuova mini ondata in costiera tra Ravello, Praiano e Scala. Ecco nel dettaglio il numero dei positivi comune per comune. Amalfi 1 Altavilla Silentina 2 Angri 22 Aquara 2 Atena Lucana 1 Baronissi 12 Battipaglia 11 Bellizzi 9 Bracigliano 6 Buonabitacolo 2 Castel San Giorgio 12 Cava de’Tirreni 46 Campagna 3 Capaccio ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Diminuiscono rispetto a ieri ial– 19 in provincia di Salerno con 490 casi registrati, 110 meno del giorno precedente, secondo i dati pubblicati dalla Protezione Civile nellaodierna. Questa, invece, ladeiche arriva dall’Unità di crisi regionale e che registra 535 casi. Agro nocerino, Valle dell’Irno e Piana del Sele ancora con molti casi, con unaintra Ravello, Praiano e Scala. Ecco nel dettaglio il numero dei positivi comune per comune. Amalfi 1 Altavilla Silentina 2 Angri 22 Aquara 2 Atena Lucana 1 Baronissi 12 Battipaglia 11 Bellizzi 9 Bracigliano 6 Buonabitacolo 2 Castel San Giorgio 12 Cava de’Tirreni 46 Campagna 3 Capaccio ...

LaStampa : “Restituite le bombole d’ossigeno vuote: dobbiamo riempirle per i pazienti Covid”. La mappa interattiva dei contagi - LaStampa : Appello nelle farmacie di Asti: “Le richieste sono aumentate almeno del 60% e al momento mancano i contenitori”. - Centotorri : #100torri Covid, la mappa dei contagi (in discesa) a Moncalieri, Rivoli, Orbassano, Vinovo, Chieri, Beinasco, Grugl… - TgrRaiTrentino : I nuovi positivi ai tamponi molecolari, il dato dei decessi, la mappa con la distribuzione del contagio, i dati com… - doudeelle : Non benissimo in sta valle :/ -