Covid, Iva Zanicchi: "Sono pronta a donare il plasma". E Fontana ringrazia (Di giovedì 19 novembre 2020) Vimercate (Monza Brianza), 19 novembre 2020 - Dopo una settimana di ricovero all'ospedale di Vimercate , la cantante Iva Zanicchi, 80 anni, è guarita dal Covid-19 e martedì 17 novembre è potuta ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 19 novembre 2020) Vimercate (Monza Brianza), 19 novembre 2020 - Dopo una settimana di ricovero all'ospedale di Vimercate , la cantante Iva, 80 anni, è guarita dal-19 e martedì 17 novembre è potuta ...

qn_giorno : #Monza, #Covid, Iva Zanicchi: 'Sono pronta a donare il plasma'. E Fontana ringrazia - DVD23690077 : RT @storie_italiane: “Sono degli angeli e fanno il loro lavoro in condizioni disastrose” @iva_zanicchi dimessa dall’ospedale dopo aver cont… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Covid, Iva Zanicchi: «Mi sono ammalata durante un raduno di famiglia. Mio fratello ancora ricoverato» - DADALILIA : @ViaEmilia771 @Keynesblog Con tutto il rispetto e la max vicinanza per gli enormi problemi che colpiscono moltissim… - Lagunaparty : RT @storie_italiane: “Sono degli angeli e fanno il loro lavoro in condizioni disastrose” @iva_zanicchi dimessa dall’ospedale dopo aver cont… -