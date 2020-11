Covid, Iva Zanicchi: 'Mi sono ammalata durante un raduno di famiglia. Mio fratello ancora ricoverato' (Di giovedì 19 novembre 2020) racconta la sua esperienza dopo esser e guarita dal Covid . La cantante ha spiegato di aver contratto il virus durante un raduno con la famiglia e da quel momento ha iniziato a stare male, fino al ... Leggi su leggo (Di giovedì 19 novembre 2020) racconta la sua esperienza dopo esser e guarita dal. La cantante ha spiegato di aver contratto il virusuncon lae da quel momento ha iniziato a stare male, fino al ...

Lagunaparty : RT @storie_italiane: “Sono degli angeli e fanno il loro lavoro in condizioni disastrose” @iva_zanicchi dimessa dall’ospedale dopo aver cont… - Lagunaparty : RT @storie_italiane: “Ci sono stati dei momenti in cui ho pensato di non farcela” @iva_zanicchi dimessa dall’ospedale interviene in diretta… - leggoit : Covid, Iva Zanicchi: «Mi sono ammalata durante un raduno di famiglia. Mio fratello ancora ricoverato» - Tluigi15 : RT @aelledesign: Sono contento che Iva #Zanicchi stia bene e sia stata dimessa. Contento di vedere come i medici l'abbiano 'aiutata a non a… - aelledesign : Sono contento che Iva #Zanicchi stia bene e sia stata dimessa. Contento di vedere come i medici l'abbiano 'aiutata… -