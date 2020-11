Covid in Italia, il monitoraggio della Fondazione Gimbe: +42% di morti in 7 giorni (Di giovedì 19 novembre 2020) Nella settimana dall'11 al 17 novembre si sono registrati 4.134 decessi, rispetto ai 2.918 dei 7 giorni precedenti. Intanto si inizia a vedere un primo rallentamento nella crescita dei contagi da coronavirus, ma la situazione negli ospedali rileva un ulteriore incremento dei ricoverati in reparto e in terapia intensiva Leggi su tg24.sky (Di giovedì 19 novembre 2020) Nella settimana dall'11 al 17 novembre si sono registrati 4.134 decessi, rispetto ai 2.918 dei 7precedenti. Intanto si inizia a vedere un primo rallentamento nella crescita dei contagi da coronavirus, ma la situazione negli ospedali rileva un ulteriore incremento dei ricoverati in reparto e in terapia intensiva

