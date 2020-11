Covid, in Italia contagi 17,5 volte superiori, lo rivela uno studio (Di giovedì 19 novembre 2020) . L’analisi condotta dai ricercatori coordinati dall’Università di Melbourne rivelerebbe una situazione, relativamente all’epidemia, ben diversa da quella che siamo abituati a considerare. Lo studio pubblicato sulla rivista Royal Society Open Science si è focalizzato sul numero dei decessi. L’indagine retrospettiva sarebbe stata in grado, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 19 novembre 2020) . L’analisi condotta dai ricercatori coordinati dall’Università di Melbourne rivelerebbe una situazione, relativamente all’epidemia, ben diversa da quella che siamo abituati a considerare. Lopubblicato sulla rivista Royal Society Open Science si è focalizzato sul numero dei decessi. L’indagine retrospettiva sarebbe stata in grado, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ilfoglio_it : Dal ministero della Salute avevano avvisato Arcuri di rifornirsi di siringhe per il vaccino contro il #Covid_19, ma… - LegaSalvini : BASSETTI SENZA GIRI DI PAROLE: 'COVID, QUESTO ALLARMISMO È STATO FATTO SOLO IN ITALIA'. - Agenzia_Ansa : #Covid: in Italia le terapie intensive oltre la soglia in 17 regioni. Erano 10 una settimana fa, la criticità si es… - VaCorvino : RT @Agenzia_Ansa: #Covid19 Al via i test rapidi nelle farmacie di Roma VIDEO #ANSA - Diego_Bruno80 : RT @ilgiornale: Bassetti a L'Aria che tira denuncia l'errore commesso dall'Italia nel conteggio dei decessi: chi risultava positivo al tamp… -