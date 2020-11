Covid, in Campania ordinanza per far fronte alla carenza di ossigeno nelle farmacie. E ora le bombole arriveranno anche dai subacquei (Di giovedì 19 novembre 2020) La carenza delle bombole di ossigeno, fondamentali per i pazienti Covid che vengono curati a domicilio, si fa sempre più pressante in alcune Regioni. Le farmacie, dove normalmente vengono dispensate le bombole, non riescono a rispondere alla domanda. Così, per tentare di alleggerire la situazione, la Campania ha emesso un’ordinanza che autorizza i medici di famiglia a prescrivere i cosiddetti “concentratori”: macchine che aumentano la concentrazione di ossigeno nell’aria, che viene somministrato ai pazienti Covid a domicilio attraverso caschetti. Potranno prescrivere anche le grandi bombole di ossigeno liquido normalmente dispensato dalle Asl solo ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Ladelledi, fondamentali per i pazientiche vengono curati a domicilio, si fa sempre più pressante in alcune Regioni. Le, dove normalmente vengono dispensate le, non riescono a risponderedomanda. Così, per tentare di alleggerire la situazione, laha emesso un’che autorizza i medici di famiglia a prescrivere i cosiddetti “concentratori”: macchine che aumentano la concentrazione dinell’aria, che viene somministrato ai pazientia domicilio attraverso caschetti. Potranno prescriverele grandidiliquido normalmente dispensato dalle Asl solo ai ...

