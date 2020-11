Covid, il vaccino AstraZeneca produce una “forte risposta immunitaria negli anziani” (Di giovedì 19 novembre 2020) Il vaccino contro il Covid-19 sviluppato dalla società AstraZeneca in collaborazione con l’Università di Oxford produce una “forte risposta immunitaria negli anziani”. È quanto risulta dai dati dei primi studi pubblicati sulla rivista medica The Lancet. I risultati della fase uno e della fase due suggeriscono che uno dei gruppi più a rischio di morte o malattia grave da Covid-19 sia in grado di costruire l’immunità. Circa 560 volontari adulti sani hanno preso parte ai test di fase due, in cui sono state somministrate due dosi del candidato vaccino, o un placebo. Non sono stati segnalati effetti collaterali gravi, si legge nella relazione. Leggi anche: 1. Esclusivo TPI. La notte dei tamponi che ... Leggi su tpi (Di giovedì 19 novembre 2020) Ilcontro il-19 sviluppato dalla societàin collaborazione con l’Università di Oxforduna. È quanto risulta dai dati dei primi studi pubblicati sulla rivista medica The Lancet. I risultati della fase uno e della fase due suggeriscono che uno dei gruppi più a rischio di morte o malattia grave da-19 sia in grado di costruire l’immunità. Circa 560 volontari adulti sani hanno preso parte ai test di fase due, in cui sono state somministrate due dosi del candidato, o un placebo. Non sono stati segnalati effetti collaterali gravi, si legge nella relazione. Leggi anche: 1. Esclusivo TPI. La notte dei tamponi che ...

RobertoBurioni : Appena annunciata la fine dello studio di fase 3 della Pfizer con risultati entusiasmanti. Se il vaccino mantiene l… - ilfoglio_it : Dal ministero della Salute avevano avvisato Arcuri di rifornirsi di siringhe per il vaccino contro il #Covid_19, ma… - RobertoBurioni : Per chi se l'è persa, ecco la mia spiegazione del vaccino Pfizer contro COVID-19; tenete conto che il vaccino Moder… - Tractor220510 : @FrancescaCphoto @RobertoBurioni @MedicalFactsIT Ad intuito, ma magari scrivo una cretinata, se esistono casi di re… - bitoraf : RT @lucianocapone: Arcuri era stato avvisato dal @MinisteroSalute di rifornirsi di siringhe per il vaccino anti Covid, ma non ha bandito ga… -