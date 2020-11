Covid, il piano vaccini partirà a fine gennaio: ecco come verranno somministrate le dosi e a chi (Di giovedì 19 novembre 2020) Il vaccino contro il Covid è in arrivo. La fase 3 è terminata e inizia quella della produzione e della distribuzione e tra i paesi che riceverenno le prime dosi c'è anche l'Italia. A partire dalla ... Leggi su leggo (Di giovedì 19 novembre 2020) Il vaccino contro ilè in arrivo. La fase 3 è terminata e inizia quella della produzione e della distribuzione e tra i paesi che riceverenno le primec'è anche l'Italia. A partire dalla ...

fattoquotidiano : Il super “consulente volontario” all’emergenza Covid in Umbria, Guido Bertolaso, arriva a Perugia e nel giro di due… - rtl1025 : ?? 'Si prevede in questa prima fase di somministrare il #vaccino direttamente nelle strutture ospedaliere e, tramite… - RaiNews : Piano vaccini anti #covid inviato da Arcuri ai presidenti delle regioni - sadecesen_2016 : RT @isabellaisola3: ????Udite Udite Il #TerrorismoMediatico lo paghiamo noi contribuenti Ad ottobre stanziati 50 milioni per ascoltare le fa… - jobwithinternet : RT @isabellaisola3: ????Udite Udite Il #TerrorismoMediatico lo paghiamo noi contribuenti Ad ottobre stanziati 50 milioni per ascoltare le fa… -