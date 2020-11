Covid: il Governo vuole riaprire il 3 dicembre (Di giovedì 19 novembre 2020) Il 3 dicembre il Governo potrebbe approvare un nuovo decreto che contiene le nuove misure in vista del Natale. Misure meno restrittive per consentire uno shopping quanto più “normale” possibile rispettando sempre le dovute norme di sicurezza e igiene. Non sarà un Natale tradizionale La curva dei contagi e i numeri di testati e positivi si aggira attualmente attorno al 15%, l’obiettivo del Governo è di farla scendere almeno al 10% e quindi fino al 3 dicembre tutto resta così com’è e due regioni Lombardia e Piemonte potrebbero passare a zona arancione intorno al 27 novembre. La speranza è che si possa dare respiro ai ristoratori e ai negozianti, i maggiori colpiti dalla pandemia e penalizzati dalle chiusure sia totali che parziali mettendo in primo piano la salute e le esigenze economiche. È ancora presto per ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Il 3ilpotrebbe approvare un nuovo decreto che contiene le nuove misure in vista del Natale. Misure meno restrittive per consentire uno shopping quanto più “normale” possibile rispettando sempre le dovute norme di sicurezza e igiene. Non sarà un Natale tradizionale La curva dei contagi e i numeri di testati e positivi si aggira attualmente attorno al 15%, l’obiettivo delè di farla scendere almeno al 10% e quindi fino al 3tutto resta così com’è e due regioni Lombardia e Piemonte potrebbero passare a zona arancione intorno al 27 novembre. La speranza è che si possa dare respiro ai ristoratori e ai negozianti, i maggiori colpiti dalla pandemia e penalizzati dalle chiusure sia totali che parziali mettendo in primo piano la salute e le esigenze economiche. È ancora presto per ...

