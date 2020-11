Covid, il Governo studia il nuovo Dpcm per le feste di Natale (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Entreranno nel vivo oggi i tentativi di mediazione tra l’Esecutivo e i governatori regionali per un graduale allentamento delle misure di contenimento in vista del Natale. Nel pomeriggio è infatti previsto un incontro, in videoconferenza, tra il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, e i presidenti di regione. Al vertice parteciperanno anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro. Sul tavolo non ci sarà solo la discussione dei parametri con cui vengono classificate le diverse zone di rischio epidemiologico, dopo la proposta di ridurli a 5 da parte delle regioni. Si parlerà anche di un Dpcm ad hoc per il Natale, anche se il coordinatore del Cts, Angelo Miozzo ha precisato che “un Natale tradizionale ce lo dobbiamo scordare”. Se ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Entreranno nel vivo oggi i tentativi di mediazione tra l’Esecutivo e i governatori regionali per un graduale allentamento delle misure di contenimento in vista del. Nel pomeriggio è infatti previsto un incontro, in videoconferenza, tra il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, e i presidenti di regione. Al vertice parteciperanno anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro. Sul tavolo non ci sarà solo la discussione dei parametri con cui vengono classificate le diverse zone di rischio epidemiologico, dopo la proposta di ridurli a 5 da parte delle regioni. Si parlerà anche di unad hoc per il, anche se il coordinatore del Cts, Angelo Miozzo ha precisato che “untradizionale ce lo dobbiamo scordare”. Se ...

