Covid | golf; PGA Tour | anche Norlander e Hickok positivi

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Dopo Bill Haas ancora due giocatori positivi al Covid-19 sul PGA Tour di golf. L'americano Kramer Hickok e lo svedese Henrik Norlander hanno annunciato di non aver superato il test.

"Ho avuto paura del Covid e di venire negli Stati Uniti ... dove ha ottenuto 4 piazzamenti nella Top 10. Non solo golf. Perché Jin Young Ko ha frequentato un corso di cucina, scoprendo una passione a ...

Trump si è trasferito in una realtà parallela dove la cosa più pericolosa è Rudy Giuliani

Gioca solo a golf». Lo scrive Robin Givhan sul Washington Post ... E due settimane fa, mentre i contagi in California raddoppiavano, nonostante le raccomandazioni anti-Covid che lui stesso ripete, è ...

