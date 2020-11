Covid, Fontana “Non chiederemo differenziazioni territoriali” (Di giovedì 19 novembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Con i sindaci dei Comuni capoluoghi “abbiamo deciso di continuare questa nostra battaglia in maniera unitaria, e quindi di non fare richieste di differenziazione territoriali”.Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana nel corso del punto stampa dopo l’incontro avvenuto oggi con i sindaci lombardi a proposito dell’ipotesi, concessa dal Dpcm ad alcune aree a basso contagio, di chiedere un allentamento delle restrizioni rispetto alla zona rossa. Fontana spiega che la decisione è stata presa “anche sulla base dell’esame dei dati che confermano come l’epidemia in questo momento in Regione stia assumendo un comportamento unitario, i dati delle singole province sono sovrapponibili”. “Credo che sia importante di continuare in modo unitario la nostra battaglia come unitaria fu la scelta di assumere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 novembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Con i sindaci dei Comuni capoluoghi “abbiamo deciso di continuare questa nostra battaglia in maniera unitaria, e quindi di non fare richieste di differenziazione.Così il presidente della Regione Lombardia, Attilionel corso del punto stampa dopo l’incontro avvenuto oggi con i sindaci lombardi a proposito dell’ipotesi, concessa dal Dpcm ad alcune aree a basso contagio, di chiedere un allentamento delle restrizioni rispetto alla zona rossa.spiega che la decisione è stata presa “anche sulla base dell’esame dei dati che confermano come l’epidemia in questo momento in Regione stia assumendo un comportamento unitario, i dati delle singole province sono sovrapponibili”. “Credo che sia importante di continuare in modo unitario la nostra battaglia come unitaria fu la scelta di assumere ...

