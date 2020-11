Covid e salute psicologica: il dolore inascoltato degli “invisibili” [INTERVISTA] (Di giovedì 19 novembre 2020) La salute psicologica, trascurata, sottovalutata. Purtroppo ancora oggi viene erroneamente considerata una questione di poco conto. Eppure il male e/o il bene della psiche, nel senso etimologico del termine greco ???? ‘soffio’, ‘respiro vitale’, ‘anima’, sono indissolubilmente legati a quello fisico. Figlia di un retaggio culturale che concepiva la malattia mentale come una ‘colpa’, qualcosa da nascondere e silenziare, questa cattiva abitudine è ancora largamente diffusa nel nostro Paese. L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci ha sbattuto in faccia, (ri)portandole in auge, tutte le divisioni ed i particolarismi locali che da sempre connotano l’Italia e le sue intrinseche contraddizioni. Così, all’improvviso, il Covid-19 ha amplificato – ponendole sotto la lente di ingrandimento – le annose fallacie del nostro sistema sanitario (e ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 19 novembre 2020) La, trascurata, sottovalutata. Purtroppo ancora oggi viene erroneamente considerata una questione di poco conto. Eppure il male e/o il bene della psiche, nel senso etimologico del termine greco ???? ‘soffio’, ‘respiro vitale’, ‘anima’, sono indissolubilmente legati a quello fisico. Figlia di un retaggio culturale che concepiva la malattia mentale come una ‘colpa’, qualcosa da nascondere e silenziare, questa cattiva abitudine è ancora largamente diffusa nel nostro Paese. L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci ha sbattuto in faccia, (ri)portandole in auge, tutte le divisioni ed i particolarismi locali che da sempre connotano l’Italia e le sue intrinseche contraddizioni. Così, all’improvviso, il-19 ha amplificato – ponendole sotto la lente di ingrandimento – le annose fallacie del nostro sistema sanitario (e ...

ilfoglio_it : Dal ministero della Salute avevano avvisato Arcuri di rifornirsi di siringhe per il vaccino contro il #Covid_19, ma… - Corriere : Pfizer, sperimentazione finita: «Il nostro vaccino efficace al 95% e non ha effetti av... - milly_carlucci : In pericolo la finale per @Ale_Mussolini_ , @MaykelFonts76 positivo al COVID Nelle prossime ore capiremo cosa succ… - goldrake1967 : RT @marco_gervasoni: Fateci caso le interviste ai cosidetti vip (in genere presentatori di programmi tv per anziani) reduci dal covid sono… - AntoNio89992988 : RT @marco_gervasoni: Fateci caso le interviste ai cosidetti vip (in genere presentatori di programmi tv per anziani) reduci dal covid sono… -