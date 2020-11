Covid Dentisti dimenticati dal Governo | “Per noi nessun indennizzo”

Leggi su dire

(Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – Durante la prima fase della pandemia non c’è stato modo di potersi occupare degli odontoiatri: c’era bisogno di medici e infermieri e il lockdown non consentiva di potersi recare dal dentista, né per il professionista, continuare a seguire i propri pazienti. Poi è arrivata la seconda ondata, il lockdown light e i dentisti, pur rimanendo aperti, non hanno più pazienti. E probabilmente neanche i ristori promessi a molte delle categorie. Il governo sembra essersi dimenticato degli odontoiatri.