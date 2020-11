Covid, da domani al via tamponi per scuole a Cerreto Sannita (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCerreto Sannita (Bn) – Da domani, venerdì 20 novembre, presso l’ex P.O. di Cerreto Sannita sarà possibile fare il tampone antigenico in modalità drive-in per “tutti i docenti, bambini e familiari conviventi della scuola dell’Infanzia e della prima classe della scuola primaria per gli Istituti di: Cerreto Sannita, Pietraroja, Cusano Mutri, Guardia Sanframondi, Castelvenere, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore e San Lupo”. Lo comunica l’amministrazione comunale e precisa che “il tampone è gratuito su base volontaria e rientra nel progetto regionale ‘Scuola Sicura’. Per prenotare occorre contattare la scuola di appartenenza”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Da, venerdì 20 novembre, presso l’ex P.O. disarà possibile fare il tampone antigenico in modalità drive-in per “tutti i docenti, bambini e familiari conviventi della scuola dell’Infanzia e della prima classe della scuola primaria per gli Istituti di:, Pietraroja, Cusano Mutri, Guardia Sanframondi, Castelvenere, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore e San Lupo”. Lo comunica l’amministrazione comunale e precisa che “il tampone è gratuito su base volontaria e rientra nel progetto regionale ‘Scuola Sicura’. Per prenotare occorre contattare la scuola di appartenenza”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

fattoquotidiano : #COVID19: sul Fatto di domani vi racconteremo come Guido #Bertolaso sta lavorando in Umbria, depotenziando gli ospe… - DPCgov : #17novembre #Coronavirus: abbiamo attivato Emergency per supportare la Calabria nella risposta all’emergenza. I vol… - ZZiliani : Annullata causa Covid anche #SvizzeraUcraina in programma domani . L’UEFA, che ha lo stesso protocollo FIGC, non ob… - mebufalino : RT @Tess_1966: Arrestano ieri un possibile omicida, domani ho interrogatorio di garanzia col gip da remoto ma non posso fare un colloquio… - GBTAEurope : Domani {Webinar} Data e ora : 20 Nov – 10am – 11am CET TMC, Vettori aerei, Aziende – La crisi Covid-19 apre a nuov… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid domani Covid: incontro Governo-Regioni domani su parametri Agenzia ANSA Deroghe a Natale, Fondazione Gimbe: avrebbe conseguenze gravi. Conte: sarebbe follesso

Il governo studia allentamenti e deroghe a partire dal 3 dicembre. Ma arrivano frenate dal mondo scientifico e anche dal ministro della Coesione territoriale ...

Modena, si allontana il rischio della zona rossa: «Ma ancora troppi casi»

La Regione ha i numeri per superare l’esame della cabina di regia del Governo Donini avverte: «Curva più dolce ma duemila contagi al giorno restano troppi» ...

Il governo studia allentamenti e deroghe a partire dal 3 dicembre. Ma arrivano frenate dal mondo scientifico e anche dal ministro della Coesione territoriale ...La Regione ha i numeri per superare l’esame della cabina di regia del Governo Donini avverte: «Curva più dolce ma duemila contagi al giorno restano troppi» ...