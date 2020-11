Covid, Crisanti ‘sconsiglia’ il vaccino: “A gennaio meglio di no” (Di giovedì 19 novembre 2020) Il virologo Andrea Crisanti non è molto convinto del vaccino che arriverà a gennaio. Dati alla mano, lui rifiuta di farsi vaccinare. La situazione di emergenza sanitaria dovuta allo scoppio… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 19 novembre 2020) Il virologo Andreanon è molto convinto delche arriverà a. Dati alla mano, lui rifiuta di farsi vaccinare. La situazione di emergenza sanitaria dovuta allo scoppio… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

Agenzia_Ansa : Crisanti: '9.000 morti nella seconda ondata è un prezzo immenso. Riaperture per #Natale? Moralmente inaccettabile'… - PantheonVerona : Andrea Crisanti è intervenuto al Festival del Futuro, inaugurato questa mattina in streaming, criticando fortemente… - BiologiScienza : @StefanoBerto83 Palù virologo diceva che Crisanti non doveva parlare di COVID perché non virologo. Però a quanto pa… - 2014Monaco : RT @ofcs_report: #Crisanti attacca duro l'#OMS sulla gestione #COVID19 : 'È influenzata in modo sproporzionato' - ottopagine : Covid,Crisanti:'Col primo vaccino a gennaio non mi vaccinerei' -