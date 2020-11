Covid: Cia, crisi nera per birre artigianali senza ristori. Fatturato -90% (Di giovedì 19 novembre 2020) Alessandro Nunziati La pandemia potrebbe uccidere la birra artigianale: è crisi nera per tutto il prodotto artigianale e agricolo, che lamenta un crollo del Fatturato del 90%. Con la chiusura di pub e ristoranti e il blocco di fiere, eventi, sagre e di qualsiasi attività legata allo street food, Cia-Agricoltori Italiani lancia l’allarme sul blocco totale di Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di giovedì 19 novembre 2020) Alessandro Nunziati La pandemia potrebbe uccidere la birra artigianale: èper tutto il prodotto artigianale e agricolo, che lamenta un crollo deldel 90%. Con la chiusura di pub e ristoranti e il blocco di fiere, eventi, sagre e di qualsiasi attività legata allo street food, Cia-Agricoltori Italiani lancia l’allarme sul blocco totale di Impronta Unika.

