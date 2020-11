Covid Campania, i medici: 'Già costretti a scegliere chi curare' (Di venerdì 20 novembre 2020) 'L'emergenza senza fine', su Striscia la Notizia il terremoto dell'Irpinia 18 novembre 2020 Covid, Italia terza al mondo per letalità: in Campania il tasso più basso 19 novembre 2020 La situazione ... Leggi su avellinotoday (Di venerdì 20 novembre 2020) 'L'emergenza senza fine', su Striscia la Notizia il terremoto dell'Irpinia 18 novembre 2020, Italia terza al mondo per letalità: inil tasso più basso 19 novembre 2020 La situazione ...

fattoquotidiano : Covid, in Campania ordinanza per far fronte alla carenza di ossigeno nelle farmacie. E ora le bombole arriveranno a… - gennaromigliore : Grazie al Centro Sub dei Campi Flegrei di Pozzuoli per questo gesto di solidarietà e intelligenza collettiva. Ci so… - Agenzia_Ansa : Napoli, esordio per #Biden nel presepe tra pastori con la mascherina Opera dell'artigiano Di Virgilio, 'elezione Us… - zazoomblog : Covid in Campania: ritorno a scuola graduale dopo i test il Tar boccia i ricorsi dei genitori contro lordinanza -… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Covid-19 in Campania, il video del Cardarelli: deceduto l’anziano filma… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Nuova ordinanza anti covid19 di Musumeci in Sicilia, negozio chiusi la domenica nell’isola

“Siamo in una fase di grande attenzione e ho ritenuto di accompagnare le decisioni nazionali e regionali con un’ordinanza che ha l’obiettivo di sostenere i primi segnali positivi, evitando nei […] L'a ...

Coronavirus, altri 160 medici per la task force del Dpc in Campania

Le nuove leve vanno ad aggiungersi ai 9.282 medici e 2.717 infermieri che già si erano messi a disposizione rispondendo alla procedura avviata a fine ottobre dal Dipartimento della Protezione Civile.

“Siamo in una fase di grande attenzione e ho ritenuto di accompagnare le decisioni nazionali e regionali con un’ordinanza che ha l’obiettivo di sostenere i primi segnali positivi, evitando nei […] L'a ...Le nuove leve vanno ad aggiungersi ai 9.282 medici e 2.717 infermieri che già si erano messi a disposizione rispondendo alla procedura avviata a fine ottobre dal Dipartimento della Protezione Civile.