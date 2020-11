Covid Campania, De Luca: “Concluso bando per 450 medici, arrivate 165 domande” (Di giovedì 19 novembre 2020) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diramato un comunicato nelle ultime ore e pubblicato dal presidente Vincenzo De Luca riguardo al bando che si è concluso per il reclutamento di medici da destinare alla regione Campania. Questo il contenuto: “In considerazione del fatto che nelle settimane scorse, dopo le richieste avanzate già a inizio L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) L’Unità di Crisi della Regioneha diramato un comunicato nelle ultime ore e pubblicato dal presidente Vincenzo Deriguardo alche si è concluso per il reclutamento dida destinare alla regione. Questo il contenuto: “In considerazione del fatto che nelle settimane scorse, dopo le richieste avanzate già a inizio L'articolo

fattoquotidiano : Campania, asse Pd-Forza Italia in Regione per sospendere le demolizioni delle case abusive durante l’emergenza Covid - fanpage : Un bellissimo gesto! - Adnkronos : #Covid #Campania, i medici: 'Già costretti a scegliere chi curare' - FrancescoBlotto : RT @fattoquotidiano: Campania, asse Pd-Forza Italia in Regione per sospendere le demolizioni delle case abusive durante l’emergenza Covid h… - Noiconsalvini : PAZZESCO. L’INCAPACITÀ DI DE LUCA -