Covid, Boccia: “Altre regioni in zona rossa? Non lo escludo” (Di giovedì 19 novembre 2020) Intervenuto a ‘Oggi è un altro giorno’, il ministro Francesco Boccia ha parlato dell’emergenza Covid in Italia, non escludendo altre regioni in zona rossa Da ormai più di due settimane, l’Italia è suddivisa in tre aree diverse in base al livello di criticità del Covid: gialla, arancione e rossa. Visto il recente aumento dei positivi, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Intervenuto a ‘Oggi è un altro giorno’, il ministro Francescoha parlato dell’emergenzain Italia, non escludendo altreinDa ormai più di due settimane, l’Italia è suddivisa in tre aree diverse in base al livello di criticità del: gialla, arancione e. Visto il recente aumento dei positivi, L'articolo proviene da Inews.it.

MediasetTgcom24 : Covid, Boccia: 'Non escludo altre regioni rosse a breve' #covid - fisco24_info : Covid, Boccia: 'Non escludo altre regioni rosse': Il ministro: 'Fino al 3 dicembre i parametri non sono in discussi… - mikmagr : RT @orizzontescuola: Covid-19, Boccia: “Non escludo nuove zone rosse” - pornorano : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, Boccia: 'Non escludo altre regioni rosse' Il ministro: 'Sempre sulla base dei dati del monitoraggio' #ANSA https:… - orizzontescuola : Covid-19, Boccia: “Non escludo nuove zone rosse” -