Covid, allarme del sindaco:”Dati del Casertano peggiori della Lombardia, Asl assente” (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCon un rapporto tra tamponi e positivi che oscilla pericolosamente vicino al 30%, “la provincia di Caserta è quella che fa probabilmente registrare il dato peggiore d’Italia, se si pensa che in Lombardia, la regione più colpita, tale percentuale si ferma al 20%. La sanità casertana ha fallito nella gestione di tutte le fasi dell’emergenza: dalla lavorazione dei tamponi al tracciamento dei positivi”. La denuncia arriva da un sindaco del Casertano, Gino Pellegrino, primo cittadino di Parete, comune del comprensorio agro-aversano, territorio tra i più colpiti con migliaia di positivi in totale e centinaia di contagiati sparsi in ognuno dei quasi 20 comuni che lo compongono; a Parete sono 154 i positivi attuali su una popolazione di quasi 12mila abitanti (più dell’1% dei residenti risulta oggi positivo). ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCon un rapporto tra tamponi e positivi che oscilla pericolosamente vicino al 30%, “la provincia di Caserta è quella che fa probabilmente registrare il dato peggiore d’Italia, se si pensa che in, la regione più colpita, tale percentuale si ferma al 20%. La sanità casertana ha fallito nella gestione di tutte le fasi dell’emergenza: dalla lavorazione dei tamponi al tracciamento dei positivi”. La denuncia arriva da undel, Gino Pellegrino, primo cittadino di Parete, comune del comprensorio agro-aversano, territorio tra i più colpiti con migliaia di positivi in totale e centinaia di contagiati sparsi in ognuno dei quasi 20 comuni che lo compongono; a Parete sono 154 i positivi attuali su una popolazione di quasi 12mila abitanti (più dell’1% dei residenti risulta oggi positivo). ...

Sport_Mediaset : +++MILAN, ANCHE IL VICE DI PIOLI E' POSITIVO AL COVID: ALLARME PANCHINA PER NAPOLI+++ #SportMediaset - Corriere : Il rettore della Normale: «Questa volta rischiamo di essere sopraffatti dalle bufale» - SkyTG24 : Covid, l’allarme degli oncologi: “La prossima pandemia sarà il cancro” - RobMacCready : #GovernodellaVergogna Il #Covid circolava in #Italia già a sett. 2019, nessun #allarme, #decessi in linea con anni… - primogiornale : Sono 9 gli anziani ospiti risultati positivi al Covid-19 alla casa di riposo don Bortolo Mussolin di San Bonifacio… -