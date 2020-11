Covid | 56 milioni di contagi al mondo

_MiBACT : #Covid_19, il ministro @dariofrance: «Altri 25 milioni di euro per le mostre d’arte. Nuovo bando da 10 milioni di e… - RaiNews : La Danimarca aveva ordinato l'abbattimento di tutti i #visoni d'allevamento nel Paese - tra 15 e 17 milioni di anim… - ZZiliani : Ma forse gli stipendi erano sproporzionati anche prima del Covid: e che il governo intervenga perchè li possiate ma… - rcarangelo : RT @DanieleDragone1: Arcuri dichiara primi di gennaio 3 milioni di dosi vaccino anti Covid. Bene chiederei a Gran Voce che il primo ad esse… - DanieleDragone1 : Arcuri dichiara primi di gennaio 3 milioni di dosi vaccino anti Covid. Bene chiederei a Gran Voce che il primo ad e… -

La Borsa, anzi le Borse di mezzo mondo, sono andate in brodo di giuggiole all’apprendere che non uno ma due vaccini, di Pfizer e Moderna, hanno avuto risultati fantastici nella prevenzione del ...Tutti dovranno misurarsi con i primi, nuovissimi vaccini sintetizzati contro il Covid (la speranza delle speranze per sfuggire alla morsa di un’epidemia globale), molto sofisticati e complessi: da ...