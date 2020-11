Covid, 38enne incinta al sesto mese perde il bambino. Ora lotta tra la vita e la morte (Di giovedì 19 novembre 2020) Trentottenne incinta di sei mesi positiva al coronavirus perde il bambino. La storia arriva da Cagliari ed è stata raccontata dal quotidiano ‘L’unione sarda” in un articolo a firma Matteo Vercelli. La donna è stata operata venerdì all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari dai medici della struttura e dai rianimatori dell’ospedale Brotzu. Colpita da una polmonite da Covid, la donna originaria di un paese del Sulcis Iglesiente, nel Sud Sardegna, ha purtroppo perso il bambino e ora si trova ricoverata in condizioni molto gravi. Ricoverata all’ospedale del capoluogo, le sue condizioni si erano aggravate obbligando i medici a intubarla.



