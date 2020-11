Covid, 36.176 nuovi casi e 653 morti: il bollettino del 19 novembre (Di giovedì 19 novembre 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 19 novembre: morti, contagi, guariti Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, giovedì 19 novembre 2020. Sono 36.176 i nuovi casi, con 653 morti a fronte di 250.186 tamponi effettuati nell’ultimo giorno (ieri erano stati 34.282 con 234.834 con tamponi). È di 761.671 persone attualmente positive (+18.503), 47.870 morti (+653), 498.987 guariti (+17.020), per un totale di 1.308.528 casi (+36.176), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ... Leggi su tpi (Di giovedì 19 novembre 2020) Coronavirus Italia,Protezione civile oggi 19, contagi, guariti Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consuetosulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, giovedì 192020. Sono 36.176 i, con 653a fronte di 250.186 tamponi effettuati nell’ultimo giorno (ieri erano stati 34.282 con 234.834 con tamponi). È di 761.671 persone attualmente positive (+18.503), 47.870(+653), 498.987 guariti (+17.020), per un totale di 1.308.528(+36.176), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consuetoquotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ...

RaiNews : Covid, 36.176 nuovi casi e 653 morti in ultime 24 ore. Notizia in aggiornamento su - SkyTG24 : ?? #Coronavirus in #Italia, il bollettino del #19novembre: 36.176 nuovi casi su 250.186 tamponi, 653 decessi - Affaritaliani : 36.176 nuovi contagi nelle ultime 24ore Covid: 653 morti e +42 terapie intensive - BasicLifeSupp : Covid. Il bollettino: oggi 36.176 nuovi casi e 653 decessi. I tamponi sono 250.186 e i guariti 17.020 - StefaniaFalone : RT @DomaniGiornale: ?? I dati di oggi del #bollettino 36.176 i nuovi contagi 653 le morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 176 Ospedali bergamaschi: altri 176 posti letto Covid Valseriana News Coronavirus, il bollettino odierno: +36.176 positivi su 250.186 tamponi processati

Come di consueto, sono stati resi noti i dati relativi all'epidemia da Coronavirus in Italia delle ultime 24 ore. Questo il resoconto: Attualmente ...

36.176 nuovi casi e 653 morti nelle ultime 24 ore: i tamponi sono 250mila

Sono 36.176 i casi di Covid in Italia registrati nelle ultime 24 ore in Italia, circa duemila in più rispetto a ieri, su 250mila tamponi eseguiti.

Come di consueto, sono stati resi noti i dati relativi all'epidemia da Coronavirus in Italia delle ultime 24 ore. Questo il resoconto: Attualmente ...Sono 36.176 i casi di Covid in Italia registrati nelle ultime 24 ore in Italia, circa duemila in più rispetto a ieri, su 250mila tamponi eseguiti.