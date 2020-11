Covid: 36.176 nuovi casi, 653 le vittime (Di giovedì 19 novembre 2020) Con i dati di oggi si conferma in rallentamento la curva epidemica in Italia: crescono i nuovi casi ma anche i tamponi. Sono 36.176 i contagi delle ultime 24 ore, contro i 34.283 di ieri, ma con 250. Leggi su tg.la7 (Di giovedì 19 novembre 2020) Con i dati di oggi si conferma in rallentamento la curva epidemica in Italia: crescono ima anche i tamponi. Sono 36.176 i contagi delle ultime 24 ore, contro i 34.283 di ieri, ma con 250.

RaiNews : Covid, 36.176 nuovi casi e 653 morti in ultime 24 ore. Notizia in aggiornamento su - SkyTG24 : ?? #Coronavirus in #Italia, il bollettino del #19novembre: 36.176 nuovi casi su 250.186 tamponi, 653 decessi - Affaritaliani : 36.176 nuovi contagi nelle ultime 24ore Covid: 653 morti e +42 terapie intensive - BasicLifeSupp : Covid. Il bollettino: oggi 36.176 nuovi casi e 653 decessi. I tamponi sono 250.186 e i guariti 17.020 - StefaniaFalone : RT @DomaniGiornale: ?? I dati di oggi del #bollettino 36.176 i nuovi contagi 653 le morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 176 Ospedali bergamaschi: altri 176 posti letto Covid Valseriana News Coronavirus, nel LAZIO altri 2.697 casi positivi e 61 decessi. Fa ben sperare l’RT, sceso allo 0.9%

Sono 36.176 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia, scaturiti da 250mila tamponi. In discesa i decessi, che sono stati comunque tanti (653, contro i 753 del giorno prima), mentre salgono i contagi, [..

Coronavirus, il bollettino odierno: +36.176 positivi su 250.186 tamponi processati

Come di consueto, sono stati resi noti i dati relativi all'epidemia da Coronavirus in Italia delle ultime 24 ore. Questo il resoconto: Attualmente ...

Sono 36.176 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia, scaturiti da 250mila tamponi. In discesa i decessi, che sono stati comunque tanti (653, contro i 753 del giorno prima), mentre salgono i contagi, [..Come di consueto, sono stati resi noti i dati relativi all'epidemia da Coronavirus in Italia delle ultime 24 ore. Questo il resoconto: Attualmente ...