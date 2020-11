Covid-19, Zaia: “Numero morti alto? È legato all’età media in Italia” (Di giovedì 19 novembre 2020) Covid-19, il governatore del Veneto Luca Zaia ha parlato della situazione attuale, soffermandosi sui tanti decessi in Italia Preoccupano i dati relativi al Covid-19 in Italia. Le misure imposte dal Governo stanno iniziando a dare i loro frutti, ma è ancora decisamente prematuro parlare di emergenza superata. Fino a quando il vaccino non sarà realtà, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 19 novembre 2020)-19, il governatore del Veneto Lucaha parlato della situazione attuale, soffermandosi sui tanti decessi in Italia Preoccupano i dati relativi al-19 in Italia. Le misure imposte dal Governo stanno iniziando a dare i loro frutti, ma è ancora decisamente prematuro parlare di emergenza superata. Fino a quando il vaccino non sarà realtà, L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : Covid: il Veneto sperimenta il test fai da te, Zaia lo prova in diretta #ANSA - Ilovevaldagno : RT @VicenzaPiu_com: #Covid, #Valdagno: la ‘partita’ dei #tamponi rapidi di @zaiapresidente . La dottoressa #BarbaraToniolo: “non può scaric… - infoitinterno : Covid Veneto, Zaia: Grande preoccupazione per la stagione in montagna. Serve buon senso - infoitinterno : Covid, Zaia: «Se tampone rapido retrocede di categoria ce lo dicano. Chiederemo al Cts» - il_Giangi : #19novembre Il #tampone fai-da-te di #Zaia ha un segreto. Il reagente è il suo gel per capelli. #Moderna e #Pfizer… -