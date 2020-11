Covid-19. L’appello dell’UGL a Musumeci, lavoratori Fincantieri imprigionati nella “zona rossa” di Misilmeri (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono circa 30 i lavoratori della Fincantieri di Palermo che dallo scorso 14 Novembre sono imprigionati all’interno della “zona rossa” di Misilmeri, considerato che sono residenti nel centro dove nei giorni scorsi sono stati contati numerosi contagi da Covid-19. Ad accendere i riflettori sulla questione è stata la federazione Ugl metalmeccanici Sicilia, che ieri ha ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono circa 30 idelladi Palermo che dallo scorso 14 Novembre sonoall’interno delladi, considerato che sono residenti nel centro dove nei giorni scorsi sono stati contati numerosi contagi da-19. Ad accendere i riflettori sulla questione è stata la federazione Ugl metalmeccanici Sicilia, che ieri ha ... L'articolo UGL SICILIA.

