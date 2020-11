Covid-19, in Italia 34.283 nuovi contagi: i dati regione per regione (Di giovedì 19 novembre 2020) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 234.834 tamponi analizzati su tutto il territorio nazionale. Il rapporto tra positivi e test effettuati è del 14,6%. Da Nord a Sud, la situazione nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di giovedì 19 novembre 2020) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 234.834 tamponi analizzati su tutto il territorio nazionale. Il rapporto tra positivi e test effettuati è del 14,6%. Da Nord a Sud, la situazione nel nostro Paese

LegaSalvini : BASSETTI SENZA GIRI DI PAROLE: 'COVID, QUESTO ALLARMISMO È STATO FATTO SOLO IN ITALIA'. - ilfoglio_it : Dal ministero della Salute avevano avvisato Arcuri di rifornirsi di siringhe per il vaccino contro il #Covid_19, ma… - Agenzia_Ansa : #Covid: in Italia le terapie intensive oltre la soglia in 17 regioni. Erano 10 una settimana fa, la criticità si es… - chiaratenerini2 : È essenziale il coinvolgimento delle #Regioni e dei #privati . Le risorse del #RecoveryFund non devono contribuire… - startzai : RT @infocamere: Per favorire l'#innovazione dopo #Covid_19 anche il #cassettodigitale ?? -