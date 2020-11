Covid 19: in Campania c’è il tasso di mortalità più basso d’Italia (Di giovedì 19 novembre 2020) Covid 19: fino ad oggi la Campania risulta la regione italiana con il tasso di mortalità più basso (la media è di 6,4 decessi ogni mille contagi). Da domenica 15 novembre, anche la Campania è tra le regioni zona rossa, nelle quali il rischio di contagio da Covid 19 è più alto. L’ultimo bollettino parla di 3657 nuovi positivi (di cui 430 sintomatici) su 23479 tamponi effettuati, per cui è confermato il lento ma costante calo del rapporto positivi/tamponi. La stessa Unità di Crisi, nella nota in cui ufficializza l’arrivo di 165 medici sui 450 previsti dal bando della Protezione Civile, sottolinea come negli ultimi giorni ci sia stata “una tenuta nei ricoveri di terapia intensiva, e tendenzialmente, un lieve abbassamento, in percentuale con il numero dei tamponi eseguiti, ... Leggi su 2anews (Di giovedì 19 novembre 2020)19: fino ad oggi larisulta la regione italiana con ildipiù(la media è di 6,4 decessi ogni mille contagi). Da domenica 15 novembre, anche laè tra le regioni zona rossa, nelle quali il rischio di contagio da19 è più alto. L’ultimo bollettino parla di 3657 nuovi positivi (di cui 430 sintomatici) su 23479 tamponi effettuati, per cui è confermato il lento ma costante calo del rapporto positivi/tamponi. La stessa Unità di Crisi, nella nota in cui ufficializza l’arrivo di 165 medici sui 450 previsti dal bando della Protezione Civile, sottolinea come negli ultimi giorni ci sia stata “una tenuta nei ricoveri di terapia intensiva, e tendenzialmente, un lieve abbassamento, in percentuale con il numero dei tamponi eseguiti, ...

