Covid 19, commercialisti: è urgente il rinvio dei versamenti in scadenza (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Rispettare le prossime scadenze fiscali è diventato impossibile per gli studi di commercialisti, colpiti anche loro dall’emergenza sanitaria. Per questo chiedono un rinvio. “Questa seconda fase dell’emergenza sanitaria ha definitivamente messo in ginocchio l’operatività degli studi dei commercialisti; sono molti, infatti, i colleghi che si trovano nell’impossibilita` di svolgere il proprio lavoro, al fine di tutelare la propria salute e quella dei propri familiari, costretti a rispettare periodi di quarantena e isolamento forzato. Tutto ciò rende di fatto impossibile il rispetto delle prossime scadenze fiscali”, ha dichiarato Elbano de Nuccio, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bari e docente di Contabilità e Bilancio presso la “Libera Università Mediterranea ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Rispettare le prossime scadenze fiscali è diventato impossibile per gli studi di, colpiti anche loro dall’emergenza sanitaria. Per questo chiedono un. “Questa seconda fase dell’emergenza sanitaria ha definitivamente messo in ginocchio l’operatività degli studi dei; sono molti, infatti, i colleghi che si trovano nell’impossibilita` di svolgere il proprio lavoro, al fine di tutelare la propria salute e quella dei propri familiari, costretti a rispettare periodi di quarantena e isolamento forzato. Tutto ciò rende di fatto impossibile il rispetto delle prossime scadenze fiscali”, ha dichiarato Elbano de Nuccio, presidente dell’Ordine dei dottorie degli esperti contabili di Bari e docente di Contabilità e Bilancio presso la “Libera Università Mediterranea ...

Rispettare le prossime scadenze fiscali è diventato impossibile per gli studi di commercialisti, colpiti anche loro dall'emergenza sanitaria.

«Il Governo deve rimediare a questo ginepraio in cui ci ha messi», ha ammonito il presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bari ...

«Il Governo deve rimediare a questo ginepraio in cui ci ha messi», ha ammonito il presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bari ...