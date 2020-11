Covid, 138 nuovi casi in Irpinia: boom di casi a Montoro (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 1.500 tamponi analizzati, sono risultate positive al Covid, 138 persone: – 1, residente nel comune di Aiello del Sabato; – 4, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 2, residenti nel comune di Atripalda; – 1, residente nel comune di Avella; – 12, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Capriglia Irpina; – 1, residente nel comune di Castel Baronia; – 1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico; – 1, residente nel comune di Contrada; – 3, residenti nel comune di Domicella; – 3, residenti nel comune di Fontanarosa; – 7, residenti nel comune di Gesualdo; – 4, residenti nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Lapio; – 9, residenti nel comune di Lauro; – 3, residenti nel comune di Lioni; – 2, residenti nel comune di Manocalzati; – 3, residenti nel comune ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 1.500 tamponi analizzati, sono risultate positive al, 138 persone: – 1, residente nel comune di Aiello del Sabato; – 4, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 2, residenti nel comune di Atripalda; – 1, residente nel comune di Avella; – 12, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Capriglia Irpina; – 1, residente nel comune di Castel Baronia; – 1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico; – 1, residente nel comune di Contrada; – 3, residenti nel comune di Domicella; – 3, residenti nel comune di Fontanarosa; – 7, residenti nel comune di Gesualdo; – 4, residenti nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Lapio; – 9, residenti nel comune di Lauro; – 3, residenti nel comune di Lioni; – 2, residenti nel comune di Manocalzati; – 3, residenti nel comune ...

ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Covid Ragusa, 2.935 positivi, 138 ricoverati e 2 morti - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Covid Ragusa, 2.935 positivi, 138 ricoverati e 2 morti - quotidianodirg : Covid Ragusa, 2.935 positivi, 138 ricoverati e 2 morti - CronacheNuoresi : La curva del Covid in Sardegna cresce lentamente ma in rapporto ai test i positivi sono al 13,8%... - AnsaSardegna : Covid:Gimbe,sale al 13,8% in Sardegna rapporto positivi/test. Si conferma crescita lenta, ma 658 casi su 100mila ab… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 138 Bollettino Covid, 138 nuovi positivi in provincia di Avellino. 4 casi ad Ariano Città di Ariano . IT In Toscana i nuovi casi di Covid scendono a 1.972

TOSCANA: Ma ci sono altri 51 morti, persone che si sono infettate circa tre settimane fa, nel momento più nero della seconda ondata sul territorio regionale ...

19/11, Coronavirus Toscana: 1.972 nuovi casi, età media 49 anni, 51 decessi

Sono 50.138 (878 in meno rispetto a ieri ... Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 2.101 (14 in più rispetto a ieri, più 0,7%), 287 in terapia ...

TOSCANA: Ma ci sono altri 51 morti, persone che si sono infettate circa tre settimane fa, nel momento più nero della seconda ondata sul territorio regionale ...Sono 50.138 (878 in meno rispetto a ieri ... Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 2.101 (14 in più rispetto a ieri, più 0,7%), 287 in terapia ...