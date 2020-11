Costruzioni | a settembre torna a scendere la produzione

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – A2020 si stima che l'indice destagionalizzato dellanellediminuisca dell'8,1% in confronto ad agosto, segnando una flessione dopo quattro mesi di crescita. Lo rileva l'Istat. Nella media del terzo trimestre 2020 lanelleregistra un notevole aumento rispetto al trimestre precedente (+50,7%), periodo in cui il settore aveva sofferto per la prolungata chiusura di molte attività a causa dei provvedimenti legati all'emergenza sanitaria. Su base annua l'indice corretto per gli effetti di calendario dellanelle(i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 contro i 21 di2019) cresce del 5,1% e l'indice grezzo registra un incremento del 8,8%.Nella ...