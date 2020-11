Così il lockdown ha modificato il sonno degli italiani (Di giovedì 19 novembre 2020) AGI - Il lockdown ha cambiato le abitudini del sonno di molti italiani: vanno a letto e si svegliano prima o più tardi rispetto al solito, e dormono di più durante il giorno. Lo rivela uno dei più ampi studi italiani cross-sectional in materia, guidato dall'Università di Parma che ha coinvolto un campione di oltre 6mila persone di età compresa tra i 18 e gli 82 anni i cui risultati sono stati pubblicati su "Frontiers in Psychology". Più della metà (55.32%) dei soggetti che hanno completato i questionari ha rimarcato una ridotta qualità del sonno e una consistente modifica nelle abitudini dovuta all'introduzione della quarantena, che ha spostato i normali orari del ciclo sonno-veglia: vanno a letto e si svegliano prima o più tardi rispetto al solito, e dormono di più durante il giorno. Questi ... Leggi su agi (Di giovedì 19 novembre 2020) AGI - Il lockdown ha cambiato le abitudini deldi molti: vanno a letto e si svegliano prima o più tardi rispetto al solito, e dormono di più durante il giorno. Lo rivela uno dei più ampi studicross-sectional in materia, guidato dall'Università di Parma che ha coinvolto un campione di oltre 6mila persone di età compresa tra i 18 e gli 82 anni i cui risultati sono stati pubblicati su "Frontiers in Psychology". Più della metà (55.32%) dei soggetti che hanno completato i questionari ha rimarcato una ridotta qualità dele una consistente modifica nelle abitudini dovuta all'introduzione della quarantena, che ha spostato i normali orari del ciclo-veglia: vanno a letto e si svegliano prima o più tardi rispetto al solito, e dormono di più durante il giorno. Questi ...

