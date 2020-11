Cosa c’è da sapere sullo studio che mette in dubbio l’efficacia delle mascherine per chi le indossa (Di giovedì 19 novembre 2020) Questa epidemia continua a ricordarci la nostra ignoranza. Ci siamo concentrati per decenni su farmaci, vaccini, terapie innovative, col risultato che sul piano della prevenzione ci troviamo più o meno al punto di partenza. Tanto che le domande oggi sono le stesse che ci ponevamo quando abbiamo affrontato l’altra grande pandemia a memoria d’uomo, quell’influenza spagnola che ha decimato la popolazione mondiale agli inizi dello scorso secolo. Una su tutte: le mascherine funzionano? E se sì, in che modo? E chi proteggono: noi o chi ci sta intorno? Oggi come allora, la verità è che non lo sappiamo. A ricordarcelo è un ampio studio danese pubblicato sugli Annals of Internal Medicine, che ha cercato di chiarire quanta protezione offrano a chi le indossa (e non quindi, è bene sottolinearlo subito, quanto proteggano gli altri se siamo noi a ... Leggi su wired (Di giovedì 19 novembre 2020) Questa epidemia continua a ricordarci la nostra ignoranza. Ci siamo concentrati per decenni su farmaci, vaccini, terapie innovative, col risultato che sul piano della prevenzione ci troviamo più o meno al punto di partenza. Tanto che le domande oggi sono le stesse che ci ponevamo quando abbiamo affrontato l’altra grande pandemia a memoria d’uomo, quell’influenza spagnola che ha decimato la popolazione mondiale agli inizi dello scorso secolo. Una su tutte: lefunzionano? E se sì, in che modo? E chi proteggono: noi o chi ci sta intorno? Oggi come allora, la verità è che non lo sappiamo. A ricordarcelo è un ampiodanese pubblicato sugli Annals of Internal Medicine, che ha cercato di chiarire quanta protezione offrano a chi le(e non quindi, è bene sottolinearlo subito, quanto proteggano gli altri se siamo noi a ...

AndreaOrlandosp : La Meloni spiega che Polonia e Ungheria stanno mettendo il veto sul recovery perché non vogliono “rinunciare alle r… - La7tv : #atlantide La deposizione del collaboratore di giustizia Pietro #Riggio: 'C'erano altre persone e come potevano far… - DantiNicola : L'Europa sta facendo la sua parte. L'Italia cosa aspetta a presentare i progetti per il #RecoveryFund come altri Pa… - flckrline : non capisco cosa c’è scritto - STRANATTRATTORI : L’amicizia è una cosa strana: non si può stabilire da che cosa nasce, ma quando c’è la si sente. (Nancy Hartwell) -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Osservatorio Nomisma sui farmaci generici: è ora di difendere la biodiversità di produzione Fortune Italia