Coronavius | riprende il valzer delle zone | Lombardia arancione?

Leggi su chenews

(Di giovedì 19 novembre 2020)il balloin Italia. I numeri sembrerebbero spingere lain zona, possibile?rosse (Facebook)E’ giovedi e come consuetudine, ormai da qualche settimana,ilregioni che potrebbero cambiare zona d’emergenza. Ormai l’iter prevede la raccolta dei dati per questa giornate ed una eventuale decisione in merito allo spostamento trarelative regioni per il giorno successivo. Una situazione che fa parte ormai del nostro quotidiano, ed un’attesa per le regioni interessate orma quasi irrinunciabile. Al momento, la, che conterebbe sui giusti numeri, potrebbe passare in una situazione migliore, ...